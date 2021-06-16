Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Pierre van Hooijdonk’un oğluna talip oldu! Sydney van Hooijdonk...
Transferin hızlı takımı Trabzonspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo mavililerin, eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptığı iddia edildi. Ancak Fırtına'nın bu transferde geciktiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
61 saatteki habere göre, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.
Trabzon'da yerel bir gazetenin haberine göre, Trabzonspor, NAC'ta bu sezon 28 maçta, 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'luk golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'ya göre Trabzonspor bu yarışta çok geride kaldı.
Çünkü Udinese, van Hooijdonk için uzun süre önce prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hedefi Alexander Sörloth tarzında takımı taşıyacak birinci forveti kadroya katmak olacak.
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