16 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Pierre van Hooijdonk’un oğluna talip oldu! Sydney van Hooijdonk...

Trabzonspor Hooijdonk’un oğluna talip oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Transferin hızlı takımı 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo mavililerin, eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre 'un oğlu olan 'a teklif yaptığı iddia edildi. Ancak Fırtına'nın bu transferde geciktiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

61 saatteki habere göre, transfer çalışmalarını sürdüren için 'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

'da yerel bir gazetenin haberine göre, Trabzonspor, 'ta bu sezon 28 maçta, 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney 'a teklif yaptı.

'nin eski oyuncusu 'un oğlu olan 1.90'luk golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise .

basınından Alfredo Pedulla'ya göre Trabzonspor bu yarışta çok geride kaldı.

Çünkü Udinese, van Hooijdonk için uzun süre önce prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hedefi tarzında takımı taşıyacak birinci forveti kadroya katmak olacak.

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