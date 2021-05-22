Son dakika spor haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da! İşte o detay...
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezona damga vuracak bir performans göstermek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde, ilk hedef santrfor. Karadeniz Fırtınası'nın eski oyuncusu Alexander Sörloth'un ismi Süper Lig ekipleriyle de anılmaya başlarken, bu transferde bordo mavili takımı öne geçiren bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Norveçli forvetle Trabzonspor'un yanı sıra F.Bahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak 1.94 boyundaki yıldızın satış sözleşmesinde yer alan, "Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesinin detaylarına Fotomaç ulaştı.
Bu sözleşmeye göre Leipzig, oyuncuyu Türkiye'den bir takıma satmak ister ve/veya bir takımla satışı veya kiralanması konusunda bir görüşme gerçekleştirirse bu konu hakkında Trabzonspor'a bilgi verecek.
Alman ekibi oyuncuyu belirli bir bedel karşılığında Türkiye'den bir takıma göndermek isterse aynı rakam üzerinden öncelikli satın alma hakkı yine Trabzonspor'a ait.
Bu durumda herhangi bir kulübün önerdiği rakamdan bilgisi olacak Fırtına aynı rakamı vermesi durumunda 25 yaşındaki santrforu geri katma hakkına da sahip olacak. (Fotomaç)
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