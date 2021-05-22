22 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da! İşte o detay...

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezona damga vuracak bir performans göstermek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde, ilk hedef santrfor. Karadeniz Fırtınası'nın eski oyuncusu Alexander Sörloth'un ismi Süper Lig ekipleriyle de anılmaya başlarken, bu transferde bordo mavili takımı öne geçiren bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da! İşte o detay...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

devinin sezon başında 'e sattığı Sörloth'un 'de ismi birçok takımla anılmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da! İşte o detay...

Norveçli forvetle 'un yanı sıra F.Bahçe ve da ilgileniyor. Ancak 1.94 boyundaki yıldızın satış sözleşmesinde yer alan, "'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesinin detaylarına ulaştı.

Son dakika spor haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da! İşte o detay...

Bu sözleşmeye göre , oyuncuyu 'den bir takıma satmak ister ve/veya bir takımla satışı veya kiralanması konusunda bir görüşme gerçekleştirirse bu konu hakkında 'a bilgi verecek.

Son dakika spor haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da! İşte o detay...

ekibi oyuncuyu belirli bir bedel karşılığında 'den bir takıma göndermek isterse aynı rakam üzerinden öncelikli satın alma hakkı yine 'a ait.

Son dakika spor haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da! İşte o detay...

Bu durumda herhangi bir kulübün önerdiği rakamdan bilgisi olacak Fırtına aynı rakamı vermesi durumunda 25 yaşındaki santrforu geri katma hakkına da sahip olacak. ()

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