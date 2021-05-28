Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

17 KEZ MİLLİ OLDU

17 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını terleten 1.73 boyundaki Meling, oyun tarzı olarak hücumcu bir sol bek. Geçen yıldan bu yana takip edilen oyuncuya teknik direktör Abdullah Avcı onay verirken, Fırtına'nın Norveçli futbolcusu Trondsen de Meling'in hem vatandaşı hem de eski takım arkadaşı...

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