28 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başlayarak Bruno Peres ve Gervinho'yu renklerine bağlamıştı. Sol bek mevkisi için de harekete geçen bordo-mavili takım, bu bölge için 2 aday belirledi ve imzanın an meselesi olduğu ifade edildi. İşte o isimler ve son gelişmeler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Sağ beki Roma'dan ile güçlendiren , sol bek için de nokta atışı bir transfer yapacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

Fotomaç'ın haberine göre; Pek çok oyuncuyla görüşen bordo-mavililerde iki isim ön plana çıkıyor: ve ...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

Nimes'in Ligue 1'den küme düşmesinin ardından görüşmeler hızlanırken, Meling için 1.5 milyon euro gözden çıkarıldı. Fransız kulübü ise 3-4 milyon euro arası bir rakamdan kapıyı açtı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

Fakat Norveçli sol bekin 'un teklifine sıcak bakması nedeniyle bonservis için istenen rakamın aşağı çekilmesi söz konusu. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Meling, 1 milyon euro'ya Rosenborg'dan Nimes'e transfer olmuştu. 26 yaşındaki Norveçli bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

ÇOK KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

Meling konusunda pazarlıkları sürdüren , için de görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

ile 1 yıl kontratı kalan 25 yaşındaki milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibimizin Antalya kampında bulunuyor. Türkiye'ye dönmek isteyen Umut, yaz döneminde Fransız kulübünden ayrılacak. Bordo-mavililer, kısa bir sürede sol bek işine nokta koymak amacında. Sarıyer altyapısında futbola başlayan , ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor'a buradan da Bursaspor'a 525 bin euro'ya transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü 'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da sol beke 2 aday! İmza an meselesi

17 KEZ MİLLİ OLDU

17 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını terleten 1.73 boyundaki Meling, oyun tarzı olarak hücumcu bir sol bek. Geçen yıldan bu yana takip edilen oyuncuya teknik direktör Abdullah Avcı onay verirken, Fırtına'nın Norveçli futbolcusu Trondsen de Meling'in hem vatandaşı hem de eski takım arkadaşı...

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