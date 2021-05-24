24 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı'nın hayalinde böyle bir Trabzonspor var! Raporunu sundu... (TS haberleri)

Avcı istediği oyuncu profilini yönetime sundu!
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan 'un deneyimli teknik direktörü , potansiyeli yüksek, kaliteli bir takım kurmak istiyor. Avcı, yönetime raporunu sundu. İşte detaylar...

'da teknik direktör 'nın dokunuşu asıl bu sezon kendisini hissettirecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sezon içinde göreve gelen ve mevcut kadroyla hareket etmek durumunda kalan Avcı yeni sezon planlamasında aktif olarak görev alıyor.

Raporunu yönetime sunan ve genç, savaşçı ve yarışmacı bir takım isteyen Avcı, yıldızların ön plana çıktığı değil bütün futbolcuların takım oyunu sergilediği bir ekip hayal ediyor. Gittiği her yerde bu tarzını sürdüren başarılı teknik adam Trabzonspor'da da aynı çizgisini sürdürmek eğiliminde.

Altyapıya da büyük değer veren ve bu yönde çalışmalarıyla da yönetimin beğenisini kazanan Avcı, kulüp içerisinde kolej havası olsun istiyor. Oyunun iki yönünü de oynayacak rekabetçi bir ekip için kolları sıvayan Abdullah hoca, maliyeti çok yüksek olmayan ancak potansiyeli bulunan genç isimleri yönetime öneriyor. Ekonomik durumu düşünerek hareket etmesi de ayrıca takdir görüyor.

Büyük oranda ayrılığı söz konusu olan Uğurcan, Ekuban ve Djaniny'nin yerine alınacak alternatif isimler ise hazırda bekletiliyor.

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