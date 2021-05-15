15 Mayıs 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yunus, Nwakaeme, Ekuban
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mert, Toure, Polomat, Mugni, Soner, Lima, Sefa, Ayite, Stancu
Trabzonspor kazanarak bitirmek istiyor! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i
Süper Lig'in son haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor galibiyetle kapatmak istiyor. İşte bordo-mavililerin, başkent ekibi karşısındaki muhtemel 11'i. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak. Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Sezonu 71 puanla tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. (Fotomaç)
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yunus, Nwakaeme, Ekuban
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mert, Toure, Polomat, Mugni, Soner, Lima, Sefa, Ayite, Stancu
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