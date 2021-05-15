15 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor kazanarak bitirmek istiyor! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Fırtına'da hedef 71 puan! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor galibiyetle kapatmak istiyor. İşte bordo-mavililerin, başkent ekibi karşısındaki muhtemel 11'i. (TS spor haberleri)

Trabzonspor 'in 42. ve son haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak. karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor. Teknik direktör , "Sezonu 71 puanla tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. (Fotomaç)

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: , Kamil, , , , , Bakasetas, , Yunus, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Mert, , Polomat, , Soner, , , , Stancu

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