Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef 10 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada yer alan Trabzonspor'da, yeni sezon için flaş isimler gündeme geliyor. Gelecek sezon Abdullah Avcı ile birlikte tek hedefi şampiyonluk olacak olan bordo mavililer, 10 ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:



