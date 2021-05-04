04 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef 10 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada yer alan Trabzonspor'da, yeni sezon için flaş isimler gündeme geliyor. Gelecek sezon Abdullah Avcı ile birlikte tek hedefi şampiyonluk olacak olan bordo mavililer, 10 ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef 10 transfer!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef 10 transfer!

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef 10 transfer!

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu , 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef 10 transfer!

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen , 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 yeni transfer yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef 10 transfer!

Teknik Direktör 'nın, ile arasındaki maçta Ümraniyespor'un golcüsü 'yı izlediği ama beğenmediği öğrenildi.

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