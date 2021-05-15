16 Mayıs 2021, Pazar
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Roma'dan Bruno Peres ve Parma'dan Gervinho ile anlaştıklarını açıkladı, ''Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur.'' diye konuştu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Peres 10 gün içinde imza atacak
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Ağaoğlu, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur." dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Roma'dan Bruno Peres ve Parma'dan Gervinho ile anlaştıklarını açıkladı, ''Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur.'' diye konuştu.
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