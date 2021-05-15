16 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Peres 10 gün içinde imza atacak

Ağaoğlu'dan transfer açıklaması: Gervinho ve Peres...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü Başkanı maçının ardından konuştu. Ağaoğlu, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur." dedi.

Başkanı , Roma'dan Bruno Peres ve Parma'dan ile anlaştıklarını açıkladı, ''Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur.'' diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı'dan sezon değerlendirmesi! Avcı'dan sezon değerlendirmesi!
Fırtına ligi galibiyetle kapattı! Fırtına ligi galibiyetle kapattı!
Hüseyin Türkmen'e 3 talip birden! İşte o takımlar... Hüseyin Türkmen'e 3 talip birden! İşte o takımlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör