Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, AHMET, ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

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