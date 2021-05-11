11 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, AHMET, ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. , Djaniny Semedo ve sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. , kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

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