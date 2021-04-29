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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak özür diledi

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak özür diledi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'da, maçı sonrası disiplinsiz hareketlerinden dolayı tarafından kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak özür diledi. Parmak, "Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor Kulübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Abdulkadir Parmak, " maçı sonrasında yaşananlarla ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Kulübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum" dedi.

Bu gelinen nokta da çok üzgün olsa da alınan karara saygı duyduğunu belirten Parmak, "Kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim yada farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam ve ekibinden, Trabzonspor Yönetim Kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür diliyorum" diye konuştu.

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