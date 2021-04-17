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Trabzonspor-Hatayspor maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi! "Tekrarlanan başka var mı?"

Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi! Tekrarlanan başka var mı?
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu flaş açıklamalarda bulundu. Hakemlere tepki gösteren Ağaoğlu, "Kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin" dedi. Penaltı pozisyonu için de konuşan Ağaoğlu, "Ceza sahasına oyuncu erken girdi diye tekrarlatılan başka penaltılar da var mı?" şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Ağaoğlu'nun o sözleri:

"Bir pozisyona bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün farklı karar veriliyor. UEFA'nın 15 günde bir kararı değiştirdiğini söylüyorlar. Başından beri benim söylediğim bir şey var, bu sistem bozuk."

"Bugün kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Maçı iyi yöneten, ortaya yönetmeye çalışan, cezalandırıldığı, ödüllendirilmediği ortamda, kötü yöneteni ödüllendirirseniz iyi yönetim beklemeyin."

"Kan şekerimizin düştüğü bu saatlerde bunu konuşmamamız lazım ama bunlar bizim futbolumuzun gerçekleri. Anlattıklarında beyniniz öyle bir karışıyor ki... Son pozisyonla alakalı size kurallar silsilesi anlatırlar, işin içinden çıkamazsınız."

"Kamil Ahmet, ceza sahasına erken girdi diye bu penaltı tekrarlandıysa, ceza sahasına oyuncu erken girdi diye tekrarlatılan başka penaltılar da var mı? Çizgi ihlali olması mümkün değil, Uğurcan'ın bir ayağı çizginin de gerisindeydi."

"Bunca yatırım, masraf yapılıyor, karşılığını görebiliyor musunuz? Bunların hepsi Türk futbolunun sıkıntıları."

"Levent Tüzemen'in söylediği '7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir iddia, bunun üstüne gidilmesi gerekiyor. Bununla alakalı bir ses çıkacak mı? Aradan 4-5 gün geçti, herkes ölüm uykusunda. En azından kendisine sorulması gerekirdi, 'Bunu sana soran ve ben işin içine girmedim diyen kim?' denmeliydi. Bunları konuşur konuşur dururuz."

"Kulüpler Birliği'nin bir MHK çalıştayı var. 4 eski MHK başkanıyla görüştük, kendilerinden bazı raporlar aldık. Bunun ışığında, çok enteresan sonuçlar çıkacak. Çıkacak olan en önemli sonuç, hakem müessesenin yapısının sağlıklı olmadığı."

"1.5 MİLYON ÜSTÜ MÜMKÜN DEĞİL"

"Şu anda devam eden temaslarımız var. Bunlar zaten kış transfer döneminde ilgilendiğimiz oyuncular. Ya kulüpleriyle anlaşamadık ya da sezon sonunu bekleyen oyunculardı. Öyle görünüyor ki, 3-4 yeni transferi kamp öncesinde bitireceğiz. 1.8'li, 2'li rakamlar konuşuluyor. 1.5 milyon euro rakamının üstüne bir ödeme yapmamız mümkün değil."

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