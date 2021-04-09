Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ!

Uzun süredir Trabzonspor scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen Vakıfköy patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay teklifinin iletildiği bildirildi.