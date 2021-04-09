09 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon göstermiş olduğu performansla Spor Toto 1'Lig'e damga vuran isimlerin başında gelen Batuhan Kör'ün yeni durağı belli oluyor. Genç yıldız özellikle Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı attığı golle uzun süre konuşulmuştu. İşte transferdeki detaylar...



Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

'un gelecek vaat eden yıldızları dev kulüpleri peşine taktı. için ekipleri büyük uğraş vermişti ancak genç isim 'a imza attı. Bursasporlu diğer gençler de transferin gözdesi oldu.

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

Yeşil-beyazlılarda ve , kulüplerinin yanı sıra 'dan da takip edilmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

2 GENÇ YILDIZ TRABZONSPOR'A!
'nin haberine göre, 'un iki gözde futbolcusu ve 'e 'un resmen talip olduğu ve pazarlıkların başladığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

Fırtına'nın, yönetiminin kapısını çalarak, sözleşmeleri devam eden iki başarılı futbolcu için maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

Bordo-mavililerin teklifi üzerine, 'un 1997'li orta saha oyuncusu için 1,5 milyon Euro, 2001'li forvet için de 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ!
Uzun süredir scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay teklifinin iletildiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

'un yanı sıra de genç isimle ilgileniyor. Bu sezon Batuhan, formasıyla çıktığı 26 lig maçında 7 gol attı. 20 yaşındaki futbolcu toplam 1458 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: Pazarlıklar başladı! Batuhan Kör sezon sonunda...

Öte yandan Bursasporlu yıldız 'ün Trabzon'da doğması ve 'da 61 numarayı giymesi transferde önemli bir detay olarak görülüyor.

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