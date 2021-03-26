26 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kasırgası! Menajerler sıraya girdi

Uğurcan kasırgası! Menajerler sıraya girdi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemelerinde oynanan maçında, A Milli Takım'ımızın kalesini koruyan ve maçın son bölümlerinde Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır'ın yıldızı parlamaya devam ediyor. Türkiye'nin ardından Avrupa'yı da kendine hayran bırakan 'un başarılı file bekçisi Uğurcan için, menajerler sıraya girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

'nın dünya devlerinden 'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 6 net kurtarışa imza atan ve bir de penaltı atışında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, adeta Avrupa'yı salladı. Burak Yılmaz ile birlikte geceye damgasını vuran Çakır'ın performansını değerlendiren futbol otoriteleri "İnanılmaz" yorumunu yaptılar. Kalesinde 2 gol görmesine rağmen muhteşem oynayan bordo-mavili file bekçisi özellikle son dakikalarda üst üste yaptığı kritik kurtarışlarla Hollanda'nın geri dönmesine izin vermezken, Memphis Depay'ın penaltısını da kurtararak devleşti.

TELEFONU SUSMADI

Tarihi zaferin ardından Uğurcan Çakır'a övgü yağdı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi sosyal medya hesabından "Tebrikler koca adam" derken, Fenerbahçeli Altay Bayındır da meslektaşını başarısından dolayı tebrik etti. Menajerler ise sıraya girdi. Oyuncu için daha önce iletişime geçen , Brighton, ve gibi kulüplerin yanı sıra son dönemde en ciddi hamleyi Inter yapmıştı. Bu takımlara yenilerinin eklendiği ve Çakır'ın menajerinin telefonunun dün gece birçok kez çaldığı öğrenildi.

2000'den (Francesco Toldo) bu yana Hollanda'nın seri penaltılar dışındaki bir penaltısını kurtaran ilk kaleci olan Uğurcan, "Bu formayı çocukluktan beri hayal ediyordum. Çok mutlu ve gururluyum. Galibiyet ülkemize armağan olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

16 milyon euro'luk değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu olan Uğurcan Çakır'ı takım arkadaşları da kutladı. Başarılı file bekçisini telefonla arayan takım arkadaşları, "Sen Türkiye'nin en iyisisin" vurgusunda bulundu. kulübü de yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en iyisi, tebrikler" ifadelerini kullandı.

PENALTI ÇALIŞIYOR

Bugüne kadar özellikle penaltı atışlarında iyi olmadığı ve bu yönünü geliştirmesi gerektiği eleştirileri alan Uğurcan, milli takımda bu şansızlığını kırdı. Kariyerinde karşılaştığı 24. penaltıda 3. kurtarışını yapan Çakır'ın son dönemde özel penaltı çalışması yaptığı belirlendi. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Bakasetas İspanya'ya da attı! Bakasetas İspanya'ya da attı!
Fırtına'nın transfer hedefi belli oldu! Sola 2 isim... Fırtına'nın transfer hedefi belli oldu! Sola 2 isim...
Avcı'nın Trabzonspor'u deplasmanda esiyor! Avcı'nın Trabzonspor'u deplasmanda esiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör