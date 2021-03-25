Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın transferi sırasında kadrosuna kattığı Edgar Ie, bordo-mavililerde gösterdiği performansla değerine değer kattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yükselen değerlerinden birisi de Edgar Ie... Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'nın satışı sırasında bedelsiz olarak Lille'den aldığı ve bir sezon Feyenoord'a kiraladığı Portekizli savunma oyuncusu değerine değer kattı. Geçen sezon başında 2.4 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan başarılı stoper bordo mavili takımda gösterdiği performansla bunu 4,2 milyon euro'ya çıkardı. Bu kariyerinin en yüksek değerliydi. Devre arasında adı başka kulüplerle anılan ancak Trabzonspor'da kalmaktan yana tavır koyan Edgar Ie, teknik patron Abdullah Avcı'nın da değişmez oyuncularından. Bordo mavili formayı 32 maçta giyen savunma oyuncusu bir de gol attı.

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