23 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Edin Visca ısrarı sürüyor!

Fırtına'nın Visca ısrarı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 'nın gelişiyle birlikte oldukça iyi işler yapan 'da, konusu gündemden düşmüyor. Bordo-mavililer Boşnak futbolcuyu kadroya katmak için şimdiden harekete geçti. ( haberleri)

ekiplerinden 'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör yaptığı açıklamasında, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaları gerektiğinin altını çizmişti. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Avcı, eski öğrencisi 'yı kadrosunda görmeyi istiyor. Sezonun sona ermesinin ardından Boşnak yıldız için girişimler hızlanacak.

Bu sezon 'de 18 maçta forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

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