23 Mart 2021, Salı
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Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Trabzonspor'un Edin Visca ısrarı sürüyor!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte oldukça iyi işler yapan Trabzonspor'da, Edin Vİsca konusu gündemden düşmüyor. Bordo-mavililer Boşnak futbolcuyu kadroya katmak için şimdiden harekete geçti. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı açıklamasında, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaları gerektiğinin altını çizmişti. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Avcı, eski öğrencisi Edin Visca'yı kadrosunda görmeyi istiyor. Sezonun sona ermesinin ardından Boşnak yıldız için girişimler hızlanacak.
Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
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