08 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Alanyaspor | CANLI

Trabzonspor-Alanyaspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: , Serkan, , , , Berat, , Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

Alanyaspor: Serkan, , , Fatih, , , , Salih, , , .

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan maçına göre Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Afobe'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny'in yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.

3 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar İe ve Abdulkadir Parmak gereksiz karta karşı uyardı. Kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



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