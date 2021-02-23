Son dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da bir pozitif vaka daha çıktı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da bir futbolcuda daha corona virüsüne rastlandı. A Spor'un haberine göre, bordo-mavili takımda semptom gösteren bir genç oyuncuya yapılan test sonucunda Covid-19 teşhisi kondu.
Fırtına'nın Fenerbahçe maçı öncesinde takımda fazla forma şansı bulamayan genç bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı ve karantina sürecinin başladığı öğrenildi.
Bordo-mavili takımda karantina süreci dolan ve testleri negatif çıkan Serkan Asan ve Arda Akbulut takım ile beraber çalışmalara başlamıştı.
UĞURCAN VE BAKER'A YENİ TEST YAPILACAK!
Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'a corona virüsü testi yapılacak ve bu testlerin sonucu negatif çıkması durumunda Fenerbahçe maçına yetişebilecekler.
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