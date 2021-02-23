23 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Fırtına'da 1 pozitif vaka daha çıktı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 27. haftasında ile karşılaşacak 'da bir pozitif vaka daha çıktı. ( haberleri)

'da bir futbolcuda daha corona virüsüne rastlandı. A Spor'un haberine göre, bordo-mavili takımda semptom gösteren bir genç oyuncuya yapılan test sonucunda Covid-19 teşhisi kondu.

Fırtına'nın maçı öncesinde takımda fazla forma şansı bulamayan genç bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı ve karantina sürecinin başladığı öğrenildi.

Bordo-mavili takımda karantina süreci dolan ve testleri negatif çıkan Serkan Asan ve Arda Akbulut takım ile beraber çalışmalara başlamıştı.

UĞURCAN VE BAKER'A YENİ TEST YAPILACAK!
Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'a corona virüsü testi yapılacak ve bu testlerin sonucu negatif çıkması durumunda Fenerbahçe maçına yetişebilecekler.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 1 pozitif vaka

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