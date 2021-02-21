21 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakaladı ve 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisine imza attı. Bordo-mavili takım, gösterdiği bu performansla Avrupa devlerinin yer aldığı o listede 3. sırada yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

yönetiminde 'de müthiş bir form grafiği yakalayan , galibiyet serisini 7 maça çıkarırken, yenilmezlik serisini de 10 maça yükseltti.

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

Bordo-mavililer, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

Ajansspor'un Transfermarkt verilerine dayandırdığı habere göre; Karadeniz ekibi, Avrupa'nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 maçta en iyi form tutan Türk takımı oldu.

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

M. CITY İLK SIRADA
Tabloda ilk sıraya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City yerleşti. İngiliz ekibi, 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan elde etti. 28 gol atıp kalesinde 3 gol gören Avrupa devi, 25 averaja sahip.

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

ile aynı puana sahip Sporting CP ise 28 puanla 2. sırada. Portekiz kulübü, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 17 gol atıp, 3 gol yedi ve 14 averaja sahip oldu.

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bulduğu 16 gole karşılık ise ağlarında 5 gol gördü ve 11 averajla 28 puanla 3. basamakta yer aldı.

Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
'u 10 maçlık tabloda Belçika'nın Club Brügge takımı takip etti. Ardından ise Barcelona, Frankfurt, Monoco, Atletico Madrid, Bayern Münih, Fenerbahçe, Sevilla, Paris Saint Germain, Beşiktaş, Inter, Real Madrid ve Lille kulüpleri geliyor. Sıralama da Galatasaray da 21 sırada bulunuyor.

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