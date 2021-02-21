Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!

Ajansspor'un Transfermarkt verilerine dayandırdığı habere göre; Karadeniz ekibi, Avrupa'nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 maçta en iyi form tutan Türk takımı oldu.