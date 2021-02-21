Trabzonspor performansıyla Avrupa devleriyle yarışıyor!
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakaladı ve 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisine imza attı. Bordo-mavili takım, gösterdiği bu performansla Avrupa devlerinin yer aldığı o listede 3. sırada yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de müthiş bir form grafiği yakalayan Trabzonspor, galibiyet serisini 7 maça çıkarırken, yenilmezlik serisini de 10 maça yükseltti.
Bordo-mavililer, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu.
Ajansspor'un Transfermarkt verilerine dayandırdığı habere göre; Karadeniz ekibi, Avrupa'nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 maçta en iyi form tutan Türk takımı oldu.
M. CITY İLK SIRADA
Tabloda ilk sıraya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City yerleşti. İngiliz ekibi, 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan elde etti. 28 gol atıp kalesinde 3 gol gören Avrupa devi, 25 averaja sahip.
Trabzonspor ile aynı puana sahip Sporting CP ise 28 puanla 2. sırada. Portekiz kulübü, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 17 gol atıp, 3 gol yedi ve 14 averaja sahip oldu.
Trabzonspor, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bulduğu 16 gole karşılık ise ağlarında 5 gol gördü ve 11 averajla 28 puanla 3. basamakta yer aldı.
DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor'u 10 maçlık tabloda Belçika'nın Club Brügge takımı takip etti. Ardından ise Barcelona, Frankfurt, Monoco, Atletico Madrid, Bayern Münih, Fenerbahçe, Sevilla, Paris Saint Germain, Beşiktaş, Inter, Real Madrid ve Lille kulüpleri geliyor. Sıralama da Galatasaray da 21 sırada bulunuyor.
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