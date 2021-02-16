16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor rekor peşinde! Başakşehir'i yenerse...

Fırtına rekor peşinde! Başakşehir'i yenerse...
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'de 6 maçtır kazanan eğer cuma günü ’i d e mağlup ederse son 17 yılın en uzun galibiyet serisini yakalayacak.

yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan şimdi de gözünü 'e dikti. Bordo-Mavililer Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı rakibini yenmesi halinde galibiyet serisini 7 maça yükseltecek. böylece son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. ayrıca üst üste 3 ekibi ile karşılaşacak. Avcı'nın ekibi Başakşehir, ve ile oynayacak. Bordo- Mavililer ilk devredeki bu 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.

(Takvim)

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