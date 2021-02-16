Trabzonspor rekor peşinde! Başakşehir'i yenerse...

Süper Lig'de 6 maçtır kazanan Trabzonspor eğer cuma günü Başakşehir’i d e mağlup ederse son 17 yılın en uzun galibiyet serisini yakalayacak.

Abdullah Avcı yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor şimdi de gözünü Başakşehir'e dikti. Bordo-Mavililer Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı rakibini yenmesi halinde galibiyet serisini 7 maça yükseltecek. Fırtına böylece son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Trabzon ayrıca üst üste 3 İstanbul ekibi ile karşılaşacak. Avcı'nın ekibi Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynayacak. Bordo- Mavililer ilk devredeki bu 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.

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