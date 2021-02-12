13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır antrenmanda yer almadı!

Uğurcan Çakır takımdan ayrı çalıştı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.02.2021

'da maçı hazırlıkları sürerken sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

'in 25. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcular, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra ayak tenisi oynadı. Oyuncuların neşeli olduğu gözlenirken, sakatlıkları bulunan ve Abdulkadir Parmak idmna çıkmadı. Kalçasında ağrı olan kaleci salonda çalıştı. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Abdullah Avcı: Trabzonspor'un genetiği zirvedir Abdullah Avcı: Trabzonspor'un genetiği zirvedir
Nwakaeme kızardı! O maçta forma giyemeyecek Nwakaeme kızardı! O maçta forma giyemeyecek
Bakasetas attı! Fırtına seriyi sürdürdü Bakasetas attı! Fırtına seriyi sürdürdü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör