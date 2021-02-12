13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 'kasket' satışları başlıyor!

Fırtına'da 'kasket' satışları başlıyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.02.2021

'da 'nın gelişi birlikte yükselen form grafiğinin ardından gelenek olan 'kasket' modası için kulüp özel tasarım ürünlerini satışa sunacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

'nın, 'un efsaneleri ve 'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi. 'da kasket modası başlarken, Bordo-Mavili kulüp de özel tasarım ürünleri yarın satışa sunacak. 3 farklı modelden oluşan kasketler, mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Abdullah Avcı: Trabzonspor'un genetiği zirvedir Abdullah Avcı: Trabzonspor'un genetiği zirvedir
Nwakaeme kızardı! O maçta forma giyemeyecek Nwakaeme kızardı! O maçta forma giyemeyecek
Bakasetas attı! Fırtına seriyi sürdürdü Bakasetas attı! Fırtına seriyi sürdürdü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör