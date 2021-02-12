13 Şubat 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'da 'kasket' satışları başlıyor!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gelişi birlikte yükselen form grafiğinin ardından gelenek olan 'kasket' modası için bordo mavili kulüp özel tasarım ürünlerini satışa sunacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri...
Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi. Trabzon'da kasket modası başlarken, Bordo-Mavili kulüp de özel tasarım ürünleri yarın satışa sunacak. 3 farklı modelden oluşan kasketler, TS Club mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış. (Fotomaç)
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