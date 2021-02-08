İşte Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçında iptal edilen golü!

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında Trabzonspor, karşılaşmanın 28. dakikasında 1-0 öne geçti. Ancak gol VAR uyarısı sonrasında, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında zirve yarışında kritik Malatya deplasmanına çıkarken, Nwakaeme ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Maçın 28. dakikasında Nwakaeme'nin ayağından gelen gol için maçın yan hakemi ofsayt bayrağını kaldırırken, ardından VAR hakemi Serkan Tokat, bu kararı onadı.

İşte VAR'a takılan pozisyon;



(Fotoğraf: beIN Sports)

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