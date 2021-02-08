08 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

İşte Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçında iptal edilen golü!

Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanında , karşılaşmanın 28. dakikasında 1-0 öne geçti. Ancak gol VAR uyarısı sonrasında, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...

, 'in 24. haftasında zirve yarışında kritik deplasmanına çıkarken, Nwakaeme ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Maçın 28. dakikasında Nwakaeme'nin ayağından gelen gol için maçın yan hakemi ofsayt bayrağını kaldırırken, ardından VAR hakemi , bu kararı onadı.

İşte VAR'a takılan pozisyon;


(Fotoğraf: beIN Sports)

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