30 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında? Danny Rose hangi takımda oynuyor? Danny Rose kariyeri

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında? Danny Rose hangi takımda oynuyor? Danny Rose kariyeri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

ile 'yı renklerine bağlayan , bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, forması giyen sol bek ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Trabzonspor'un İngiliz futbolcuyla anlaşma sağlamasının ardından futbolseverler "Danny Rose kimdir?", "Danny Rose kaç yaşında?", "Danny Rose hangi takımda oynuyor?" "Danny Rose kariyeri" gibi bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Danny Rose ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan atağa kalkan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. forması giyen ve forması giyen transferlerini bitiren bordo-mavililer, forması giyen 'a imza attırmaya hazırlanıyor. İşte bordo-mavili takımın yeni sol beki olması beklenen Danny Rose ile ilgili tüm bilgiler...

DANNY ROSE KİMDİR? DANNY ROSE KARİYERİ

Tam adı olan futbolcu, 2 Temmuz 1990 tarihinde 'nin Doncaster kentinde dünyaya geldi. Futbola altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, 2007 yılında 1 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu.

, Peterborough, , ve takımlarında kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sol bek, 'de 2 maçta forma giyerken, 1 asist kaydetti.

Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rose'un güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

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