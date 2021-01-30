Anastasios Bakasetas ile Yunus Mallı'yı renklerine bağlayan Trabzonspor, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Tottenham forması giyen sol bek Danny Rose ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Trabzonspor'un İngiliz futbolcuyla anlaşma sağlamasının ardından futbolseverler "Danny Rose kimdir?", "Danny Rose kaç yaşında?", "Danny Rose hangi takımda oynuyor?" "Danny Rose kariyeri" gibi bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Danny Rose ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan atağa kalkan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas ve Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı transferlerini bitiren bordo-mavililer, Tottenham forması giyen Danny Rose'a imza attırmaya hazırlanıyor. İşte bordo-mavili takımın yeni sol beki olması beklenen Danny Rose ile ilgili tüm bilgiler...

DANNY ROSE KİMDİR? DANNY ROSE KARİYERİ

Tam adı Daniel Lee Rose olan futbolcu, 2 Temmuz 1990 tarihinde İngltere'nin Doncaster kentinde dünyaya geldi. Futbola Leeds United altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, 2007 yılında 1 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu.

Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United takımlarında kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sol bek, Premier Lig 2'de 2 maçta forma giyerken, 1 asist kaydetti.

Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rose'un güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

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