01 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı liderliğinde ligdeki kötü gidişe dur demek için 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Yapılacak takviyeler için de bütçe açmak isteyen bordo mavililerde göderilecek isimler belli oldu. İşte o oyuncular...

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

, 2021'de takımda büyük bir değişime gidecek...

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Teknik direktör , yönetim ile yapacağı görüşme sonrasında isteklerini iletecek ve sonrasında da ikinci yarı için planlamalarına başlayacak.

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Bordo-mavililer, mali yapı ve limitler nedeniyle dar bütçe ile hareket edecek.

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Elindeki isimlerden bonservis geliri kazanmak isteyen yönetim, gidecek oyunculara göre de transfer rotasını çizecek.

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

İŞTE TOPUN AĞZINDAKİ İSİMLER

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu! İşte o isimler...

(Sabah)

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