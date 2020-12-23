23 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır devleşti!

Uğurcan Çakır devleşti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'un genç kalecisi , ’un 4’ü ceza sahası içinden 6 şutunu kurtardı. Oyunu alkışlandı.

ekibi deplasmanda 'u 1-0 yendiği mücadelede özellikle ikinci yarıdaki performansıyla maça damga vurdu. 24 yaşındaki eldiven, ikinci yarıda akın akın gelen Hatayspor ataklarına engel olmayı başardı. Uğurcan, maç boyunca 6 önemli kurtarış yaptı. Özellikle bunların 4'ü ceza sahası içindendi. Uğurcan doğru yer tutarak bu kritik pozisyonları savuşturdu. Genç eldiven 90 dakika boyunca 32 defa uzun top kullandı. Bunların 14'ünde başarı sağladı. Maç sonunda onu tebrik etti.(Fotomaç)
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