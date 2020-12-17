Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Adana Demirspor'a elendikleri mücadelenin ardından basın toplantısı düzenledi. Avcı, "Oyuncu kalitesiyle, kadro kalitesi ve mühendisliğiyle ilgili sıkıntılı durum var. Buna rağmen çocukların iyi niyetiyle oyun içerisinde yapmaya çalıştıklarıyla kaçırdıkları detaylar var. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü burası Trabzonspor, rekabet ortamı olmalı." dedi.