17 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Plaza kadro dışı bırakıldı!

Fırtına'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı! İşte sebebi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 Giriş Tarihi: 17.12.2020

Son olarak 5. Tur maçında penaltılar sonucu 'a mağlup olan , 3 futbolcuyu bıraktı. Bordo-mavililerde , ve , performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı çalışacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte Süper Lig'de 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan ve yükselişe geçen , 5. Turu'nda 'a penaltılar sonucunda elenmişti.

Bordo-mavililerde , ve bırakıldı.

İşte Fırtına'nın yaptığı o açıklama:

"Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir."

Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor rekabet ortamı olmalı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da 7 yolcu! Avcı raporunu sunacak Fırtına'da 7 yolcu! Avcı raporunu sunacak
Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor rekabet ortamı olmalı Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor rekabet ortamı olmalı
Fırtına 90+9'da penaltı kaçırdı! İşte o pozisyon Fırtına 90+9'da penaltı kaçırdı! İşte o pozisyon
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör