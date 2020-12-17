Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Plaza kadro dışı bırakıldı!
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında penaltılar sonucu Adana Demirspor'a mağlup olan Trabzonspor, 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Plaza, performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı çalışacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte Süper Lig'de 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan ve yükselişe geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adana Demirspor'a penaltılar sonucunda elenmişti.
Bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Plaza kadro dışı bırakıldı.
İşte Fırtına'nın yaptığı o açıklama:
"Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir."
Kamuoyuna duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 17, 2020
Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir. pic.twitter.com/8TDdwre9J2
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