04 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kalede 96 haftalık hedef!

Kalede 96 haftalık hedef!
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

teknik direktörlük görevine 'yı getirdikten sonra çıktığı iki karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı. Bordo-mavililer maçında gol yemezse 96 hafta sonra bir ilki başaracak. İşte o istatistik

Ligde son 2 karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan , maçında da kalesini kapaması halinde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta art arda maç kazanmış olacak. Bordo-mavililer en son 2017-2018 sezonunun 14 ve 16. haftaları arasında (3-0) (3-0) ve 'u (1-0) gol yemeden mağlup etmişti. (Fotomaç)
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