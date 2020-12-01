01 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un kaptanı Pereira turluyor

Trabzonspor'un kaptanı Pereira turluyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Trabzonsporlu futbolcular izinli oldukları günlerde şehri turladılar. Joao Pereira da ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Bu anları hesaplarından paylaştı.

Trabzonsporlu futbolcular izinli oldukları günlerde şehri turladılar. Joao Pereira da ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Bu anları hesaplarından paylaştı.

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