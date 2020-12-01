Trabzonspor'un kaptanı Pereira turluyor

Trabzonsporlu futbolcular izinli oldukları günlerde şehri turladılar. Joao Pereira da ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Trabzonsporlu futbolcular izinli oldukları günlerde şehri turladılar. Joao Pereira da ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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