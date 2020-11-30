30 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a sıcak para! 15 milyon TL...

Fırtına'ya sıcak para!
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Türkiye Futbol Federasyonu () ve yayıncı kuruluşun ödeme anlaşmazlığını çözmesinin ardından Trabzonspor'a verilecek miktar da belli oldu. Fırtına, 15 milyon TL alacak.

Trabzonspor'a 15 milyon TL'lik sıcak para müjdesi geldi. Bilindiği gibi ile yayıncı kuruluş arasında bir süredir ödemeler konusunda anlaşmalık yaşanıyordu ancak yayıncı kuruluş ile sorunların çözülmesinin ardından gelecek hafta kulüplere para yatırılacağı belirtildi.

beIN Sports'un federasyona, kulüplere verilmek üzere 200 milyon TL yatırdığı öğrenildi. Pay dağılımına göre Karadeniz ekibi 15 milyon TL alacak.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor, üst üste 2 maçından da galip ayrılmıştı.

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