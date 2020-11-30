30 Kasım 2020, Pazartesi

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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz farkı

Savunmada 'Korkmaz' farkı!
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

'un kaleyi kapatmasında Avcı’nın yardımcısı ’ın payı da çok büyük. Tecrübeli isim deneyimlerini takıma aktarıyor

Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımı iken 'nın gelişiyle Karadeniz ekibi bir anda kalesini kapattı. Bunda deneyimli hocanın, usta taktiklerinin yanı sıra 2008-2011 yılları arasında bordo-mavili formayı terleten 'ın da payı büyük. Avcı'nın yardımcısı olan eski stoper, göreve gelir gelmez savunma oyuncularıyla sık sık konuşuyor.


Onlara hamle zamanlaması, pozisyon alma, takım boyunu kısaltma konularında tecrübelerini aktarıyor. Oynadığı dönemde savaşçı kimliğiyle bilinen Korkmaz'ın bu deneyimlerini paylaşması Avcı'nın da problemi çözmede işine çok yarıyor. (Fotomaç)
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