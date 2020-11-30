30 Kasım 2020, Pazartesi
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Onlara hamle zamanlaması, pozisyon alma, takım boyunu kısaltma konularında tecrübelerini aktarıyor. Oynadığı dönemde savaşçı kimliğiyle bilinen Korkmaz'ın bu deneyimlerini paylaşması Avcı'nın da problemi çözmede işine çok yarıyor. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Egemen Korkmaz farkı
Trabzonspor'un kaleyi kapatmasında Avcı’nın yardımcısı Egemen Korkmaz’ın payı da çok büyük. Tecrübeli isim deneyimlerini takıma aktarıyor
Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımı iken Abdullah Avcı'nın gelişiyle Karadeniz ekibi bir anda kalesini kapattı. Bunda deneyimli hocanın, usta taktiklerinin yanı sıra 2008-2011 yılları arasında bordo-mavili formayı terleten Egemen Korkmaz'ın da payı büyük. Avcı'nın yardımcısı olan eski stoper, göreve gelir gelmez savunma oyuncularıyla sık sık konuşuyor.
Onlara hamle zamanlaması, pozisyon alma, takım boyunu kısaltma konularında tecrübelerini aktarıyor. Oynadığı dönemde savaşçı kimliğiyle bilinen Korkmaz'ın bu deneyimlerini paylaşması Avcı'nın da problemi çözmede işine çok yarıyor. (Fotomaç)
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