29 Kasım 2020, Pazar
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Abdullah Avcı, Trabzonspor'u devralır almaz önceliği savunmaya verdi. Ligin en çok gol yiyen takımı olan Fırtına'nın ana sorununu çözmek isteyen deneyimli hoca, antrenmanlarda her oyuncusunun durması gereken pozisyonları onlara ezberletti. Hata oldukça tekrarlattı. Savunmasında büyük gedikler veren Karadeniz ekibi, Avcı sonrası sahaya doğru yayılarak rakiplere boşluk bırakmadı. 2 maçtır gol yemedi. Hücumda bulduğu 1'er golle 6 puan aldı. Avcı geminin burnunu zirveye çevirdi. (Fotomaç)
Trabzonspor ava başladı! Yeni sistemde savunma oturdu
Newton yönetiminde küme düşme hattına gerileyen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeniden şahlandı. Deneyimli hoca bordo-mavililerin rotasını yeniden zirveye doğru kırdı.
Trabzonspor Eddie Newton ve Abdullah Avcı ile adeta gece-gündüzü yaşadı. İngiliz hocanın yönetiminde Karadeniz temsilcisi 8 haftada sadece 6 puan almış, ligin en fazla gol yiyen takımıydı ve küme düşme hattına kadar gerilemişti. Yönetim net bir karar vererek Newton ile yollarını ayırdı ve takımın başında Süper Lig'in analiz uzmanı, usta taktisyeni Abdullah Avcı'yı getirdi. 'Sabır hocası' olarak bilinen Avcı'dan kimse bu kadar çabuk bir değişim beklemiyordu. Ancak başarılı hoca, tecrübesini konuşturdu.
Abdullah Avcı, Trabzonspor'u devralır almaz önceliği savunmaya verdi. Ligin en çok gol yiyen takımı olan Fırtına'nın ana sorununu çözmek isteyen deneyimli hoca, antrenmanlarda her oyuncusunun durması gereken pozisyonları onlara ezberletti. Hata oldukça tekrarlattı. Savunmasında büyük gedikler veren Karadeniz ekibi, Avcı sonrası sahaya doğru yayılarak rakiplere boşluk bırakmadı. 2 maçtır gol yemedi. Hücumda bulduğu 1'er golle 6 puan aldı. Avcı geminin burnunu zirveye çevirdi. (Fotomaç)
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