27 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ankaragücü maçı yorumu!

Avcı maç sonu konuştu! Gol yemeden kazanmak...
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası bordo mavililerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, "İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet özgüven açısından da önemliydi. Aile ortamını oyuncularım hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü , 'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü yendikleri maçta takım savunmalarını övdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, göreve geldikten sonra çıktıkları ikinci maçı da kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'la ilgili tespitlerimiz vardı. Takım savunmasında problemler yaşıyordu. Bunların tespitini yapıp tamamen geldiğimiz günden bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Geçen sene Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 32 puan kaybetti, milli takım kalecisi Uğurcan ligin en fazla kurtarış yapan kalecisiydi. Bu doğru bir durum değildi. Bu hafta geçen haftadan bir tık daha iyiydik takım savunmasında."

Geliştirmeleri gereken noktaların olduğunu dile getiren Avcı, "Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor. Geldiğim günden beri oyuncularım çalışmalarımıza hep olumlu cevap veriyor. Karşılığını da alıyoruz. İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet özgüven açısından da önemliydi. Aile ortamını oyuncularım hissettiriyor." diye konuştu.

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