26 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

'da ’in 10. haftasında oynanacak maçı kamp kadrosu belli oldu.

'de 10. hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olacak , mücadele öncesi kamp kadrosunu yaptığı paylaşımla duyurdu.

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