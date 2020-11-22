22 Kasım 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da av mevsimi! İşte muhtemel 11'ler

Fırtına'da av mevsimi! İşte muhtemel 11'ler
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

, ile ‘beyaz sayfa’ açmaya hazırlanıyor. Yeni teknik adam, yeni oyun sistemi, yeni kimliği ile Karadeniz ekibinin tek hedefi Erzurumspor karşısında mutlak 3 puan.

Sezona kötü başlayan 'da erken bir teknik adam değişikliğine gidilmişti. Eddie Newton'ın yerine göreve getirilmişti. Bordo-mavililer şimdi yeni hocası, yeni oyun sistemi, yeni kimliğiyle sahada olacak. Fırtına bugün sahasında konuk edeceği BB Erzurumspor'u mağlup ederek 'beyaz sayfa' açmayı planlıyor. Avcı da öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapıyor.

Trabzonspor cephesi Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacakları BB Erzurumspor maçı öncesinde bir hayli hırslı. Teknik direktör Abdullah Avcı "Bu hepimiz için yeni bir başlangıç. Böyle durumlarda kazanarak başlamak çok önemli. Büyük bir moral kazanabilir ve yolumuza daha rahat devam edebiliriz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı tüm oyunculardan maksimum performans istedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, FLAVIO, A.PARMAK, A.ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE

BB ERZURUMSPOR: FARNOLLE, MURAT, MINA, HASAN, MÜCAHİT, İBRAHİM, BOUMAL, OBERTAN, SISSOKO, EMRAH, GOMES

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