07 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır: Bu kez kalem kapalı

Bu kez kalem kapalı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

16 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli oyuncusu olan Uğurcan Çakır, muhteşem kurtarışlar yapmasına rağmen geride kalan 7 lig maçında kalesinde toplam 14 gol gördü.

16 milyon euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli oyuncusu olan Uğurcan Çakır, muhteşem kurtarışlar yapmasına rağmen geride kalan 7 lig maçında kalesinde toplam 14 gol gördü. Son Kasımpaşa sınavında biri penaltı olmak üzere toplam 8 net kurtarış yapan 24 yaşındaki eldiven, "Kötü gidişatı bitirmek için Alanyaspor'u yenmemiz şart. Bu kez kalem kapalı" ifadesini kullandı.
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