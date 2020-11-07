Uğurcan Çakır: Bu kez kalem kapalı

16 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli oyuncusu olan Uğurcan Çakır, muhteşem kurtarışlar yapmasına rağmen geride kalan 7 lig maçında kalesinde toplam 14 gol gördü.

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16milyon euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli oyuncusu olan Uğurcan Çakır, muhteşem kurtarışlar yapmasına rağmen geride kalan 7 lig maçında kalesinde toplam 14 gol gördü. Son Kasımpaşa sınavında biri penaltı olmak üzere toplam 8 net kurtarış yapan 24 yaşındaki eldiven, "Kötü gidişatı bitirmek için Alanyaspor'u yenmemiz şart. Bu kez kalem kapalı" ifadesini kullandı.