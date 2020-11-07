Afobe hırs küpü

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Malatyaspor (2) ve Fenerbahçe mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.