07 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Afobe hırs küpü

Afobe hırs küpü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Malatyaspor (2) ve Fenerbahçe mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.
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