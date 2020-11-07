Abdullah Avcı ile yapılan görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! "Trabzonspor'u coştururum
Trabzonspor'un prensipte anlaştığı 57 yaşındaki Abdullah Avcı'nın, “Başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam bu görüşmeler olmazdı” dediği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Eddie Newton ile başlayan bordo-mavililer, bir türlü istenen sonuçlar gelmeyince yedinci haftanın sonunda İngiliz hoca ile yollarını ayırıp teknik adam arayışına başlamıştı. Birçok aday varken listenin başına Abdullah Avcı yazılmıştı. Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliği, Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçın ardından son bulacak. İstanbul'da Abdullah Avcı ile yapılan ve üç gün süren görüşme maratonunda prensipte anlaşma sağlanırken, takımın motivasyonunun bozulmaması için kararın karşılaşmadan sonra açıklanması kararlaştırılmıştı.
ALANYA MAÇINI DA İZLEYECEK
Görüşmelerde takımın maçları ile ilgili yaptığı analizleri yöneticilerle paylaşan ve yapmayı planladığı değişiklikleri de detaylı bir şekilde anlatan 57 yaşındaki hocanın, "Trabzonspor ile başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam zaten bu görüşmeler olmazdı. Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" ifadelerini kullandığı belirtildi. Avcı'nın Alanya ile bugün oynanacak karşılaşmayı da izleyerek aldığı notları pazartesi yapılması planlanan son görüşmede yöneticilerle paylaşması bekleniyor.
202 GALİBİYET ELDE ETTİ
Avcı, daha önce A Milli Takım, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştırdı. Kariyerinde 441 maça çıkan Avcı, 202 galibiyet, 111 beraberlik ve 128 mağlubiyet elde etti.
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