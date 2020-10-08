08 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Brezilya kardeşliği

Brezilya kardeşliği
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

Yeni transferler kısa sürede kaynaştı. Özellikle aynı ülke vatandaşı olan futbolcular tüm zamanlarını birlikte geçirmeye başladı.

Yeni transferler kısa sürede kaynaştı. Özellikle aynı ülke vatandaşı olan futbolcular tüm zamanlarını birlikte geçirmeye başladı. Son transfer Vitor Hugo ile birlikte takımdaki Brezilyalı sayısı 3'e yükseldi. Hugo, kendisinden önce 'a transfer olan ve şehri az da olsa tanıma fırsatı bulan vatandaşları Flavio ve Marlon ile önceki gün şehirde tur attı. Trabzon'un doğasına hayran kalan futbolcular birlikte balık yemeyi de ihmal etmediler.
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