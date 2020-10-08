08 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Hüseyin Türkmen’den mesaj

Hüseyin Türkmen’den mesaj
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

Bordo-mavili takımın stoperi Hüseyin Türkmen, "'da yaşayabileceğim en büyük başarıları yaşamak istiyorum." dedi.

Bordo-mavili takımın stoperi Hüseyin Türkmen, "'da yaşayabileceğim en büyük başarıları yaşamak istiyorum. Bu mutluluğu, bu sevgiyi, bu heyecanı taraftarımıza ve şehrimize yaşatmak istiyorum. Bazı isimler gitti, bazı isimler geldi. Ama değişen bir şey yok. Aynı takım ve aynı şehir" dedi.
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