Son dakika: Trabzonspor Djaniny Tavares Semedo'nun evraklarını yolladı

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Djaniny Tavares'in geçici lisansı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un son dakika haberine göre Trabzonspor, yeni transferi Tavares'in geçici lisansını çıkarmak için evraklarını TFF'ye gönderdi. Federasyon da belgeleri FIFA'ya iletti.

DJANINY TAVARES SEMEDO KİMDİR?

Djaniny tam adı ile Jorge Djaniny Tavares Semedo, Yeşil Burunlu milli futbolcu. 2013'te Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları forması ile boy gösterdi. Son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Ah Ahli'de oynadı. 16 Temmuz 2018'de Santos Laguna'dan Al Ahli'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Semedo, 1.90 boyunda ve 82 kilo. 2019-2020 sezonunda 22 lig, 3 kral kupası maçında forma giydi.

Semedo sahaya çıktığı bu karşılaşmalarda 8 gol 2 asistlik performansla takımına katkıda bulundu. 2022 yılına kadar kulübüyle kontratı olan Semedo, sözleşmesini feshettiği için Trabzonspor'un kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Semedo kariyeri boyunca iki farklı dönemde Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi. Yeşil Burun Adaları forması ile toplam 31 milli maça çıkan Djaniny Semedo ülkesine 7 gol kazandırdı.

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