Son dakika: Vitor Hugo Trabzon'a geliyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, başkan Ahmet Ağaoğlu bordo-mavili taraftarlara müjdeyi verdi. Ağaoğlu, "Forvet hattına Semedo bir aksilik çıkmadığı takdirde kendisi Trabzon'da. Ben de Trabzon'da olacaktım sözleşmeyi imzalamak için. Başkan yardımcımıza devrettim ve buraya geldim. Bir sıkıntı olmadığı taktirde ki hemen hemen bütün şartlarda anlaştık kendisiyle" dedi.