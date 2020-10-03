03 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Vitor Hugo Trabzon'a geliyor!

Yıldız isim Trabzon'a geliyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

çalışmalarını sürdüren , defans bölgesi için bir süredir ile görüşüyordu. Brezilyalı oyuncu, 'a gelmek için yola çıktı.

döneminin bitimine sayılı günler kala stoper transferine nokta koymak üzere.

Büyük oranda anlaşma sağlanan Palmerias'ın stoperi , Brezilya'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. İstanbul'a gelecek olan Hugo'nun 4 Ekim Pazar günü 'a getirileceği bildirildi.

29 yaşındaki stoperle son görüşmelerin ardından transferin tamamlanması bekleniyor.

İşte o fotoğraf:

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