03 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Pereira: Bizi üstlerde istemiyorlar

Bizi üstlerde istemiyorlar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

Sezon öncesi ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pereira dün gere döndü. 64. dakikada 25 metre taş atışı kullanak Campi'nin golünün asistini yapan 36 yaşındaki sağ bek, maç sonrası hakemlere ateş püskürdü.

Pereira, "Asistler yapmaya çalışan, yardımcı olmayan oyuncuyum. Asist yaptığım için mutluyum. Geçen sene verdiğim röportajda söylemiştim. Bizi üstlerde görmek istemeyen bir kesim var. Kendilerini üzmeye devam edeceğiz ve 'u üstlerde tutacağız" diye konuştu.
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