03 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Cisse önerisi beğenilmedi

Cisse önerisi beğenilmedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

Yönetimin sürpriz bir şekilde gündemine aldığı forması giyen Senegalli stoper Pape Abou Cisse olmuştu.

Yönetimin sürpriz bir şekilde gündemine aldığı forması giyen Senegalli stoper Pape Abou Cisse olmuştu. Bordo-mavililerin kurmayları 25 yaşındaki savunmacı için kulübü ve menajeriyle görüşmüş, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı. Ancak Yunan ekibi, 1.97 boyundaki Senegalli futbolcu için yapılan öneriyi geri çevirdi.
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