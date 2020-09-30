Trabzonspor'un gündeminde yer alan Ali Karimi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Son dakika transfer haberi: İran'ın Esteghlal takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Karimi'nin menajeri Sina Ranjbaran, oyuncu için Galatasaray ve Başakşehir'le de görüştüklerini ancak transfer konusunda Trabzonspor'un bir adım önde olduğunu söyledi. İşte detaylar...