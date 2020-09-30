Trabzonspor'un gündeminde yer alan Ali Karimi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Transfer döneminde kadrosuna Fousseni Diabaté, Flávio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Marlon, Stiven Plaza, Benik Afobe, Lewis Baker gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine son olarka Ali Karimi geldi. Peki, Ali Karimi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan kadrodan ayrılan isimlerin yerini genç ve potansiyeli yüksek isimlerle dolduran Trabzonspor, Fousseni Diabaté, Flávio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Marlon, Stiven Plaza, Benik Afobe, Lewis Baker'i kadrosuna kattı. Son olarak Ali Karimi Trabzonspor'un gündemine geldi. Peki, Ali Karimi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
ALİ KARIMI KİMDİR?
11 Şubat 1994 yılında İran'ın Isfahi şehrinde dünyaya gelen Ali Karimi merkez orta saha pozisyonunda oynuyor. Karimi, İran'ın Sepahan altyapısında futbola başladı. Ali Karimi, 2016-17 sezonunda Hırvatistan Ligi ekibi Dinamo Zagreb'e transfer olmuştur. Ali Karimi daha sonra NK Lokomotiva'ya kiralandı. Ali Karimi tekrar Sepahan'a döndü. Karimi daha sonra Esteghlal'de forma giymeye başladı Ali Karimi 168 maça çıktı ve bu maçlarda 13 gol, 8 asist kaydetti.
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