30 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Ali Karimi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Ali Karimi kimdir?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

döneminde kadrosuna Fousseni Diabaté, Flávio, , , Marlon, , , gibi isimleri kadrosuna katan 'un gündemine son olarka geldi. Peki, Ali Karimi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan kadrodan ayrılan isimlerin yerini genç ve potansiyeli yüksek isimlerle dolduran , Fousseni Diabaté, Flávio, , , Marlon, , , 'i kadrosuna kattı. Son olarak Trabzonspor'un gündemine geldi. Peki, Ali Karimi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALİ KARIMI KİMDİR?

11 Şubat 1994 yılında İran'ın Isfahi şehrinde dünyaya gelen Ali Karimi merkez orta saha pozisyonunda oynuyor. Karimi, İran'ın Sepahan altyapısında futbola başladı. Ali Karimi, 2016-17 sezonunda Hırvatistan Ligi ekibi 'e olmuştur. Ali Karimi daha sonra NK Lokomotiva'ya kiralandı. Ali Karimi tekrar Sepahan'a döndü. Karimi daha sonra Esteghlal'de forma giymeye başladı Ali Karimi 168 maça çıktı ve bu maçlarda 13 gol, 8 asist kaydetti.

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