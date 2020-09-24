24 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

'in 3. haftasında sahasında BtcTurk 'u ağırlayacak , mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Benik Afobe göz doldurdu haberin devamı



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