02 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Yönetimi’ni ve futbolcularını kabul etti

Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Başkan Erdoğan 'nde 'u kabul etti. Bordo-mavililer kendileriyle birlikte zafere uzandıkları ’nı da beraberinde getirdi.

Başkan , ZTK şampiyonu futbol takımı, yönetici ve teknik heyetini 'nde kabul etti. Başkan Erdoğan bir süre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sohbet etti.

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