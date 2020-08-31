31 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ivan Marcone yine pozitif

Ivan Marcone yine pozitif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Transferde Fırtına'nın yakın takibinde bulunan Ivan Marcone, corona virüsünü bir türlü atlatamıyor. 30 yaşındaki futbolcunun ikinci testi de pozitif çıktı.

Transferde Fırtına'nın yakın takibinde bulunan Ivan Marcone, corona virüsünü bir türlü atlatamıyor. 30 yaşındaki futbolcunun ikinci testi de pozitif çıktı. Bu sebeple karantina süresi 14 gün daha uzadı. Fırtına, ile henüz anlaşamazken, oyuncunun hala corona virüsünden kurtulamaması da transferi zora sokuyor.

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