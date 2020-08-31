Ivan Marcone yine pozitif

Transferde Fırtına'nın yakın takibinde bulunan Ivan Marcone, corona virüsünü bir türlü atlatamıyor. 30 yaşındaki futbolcunun ikinci testi de pozitif çıktı.

Transferde Fırtına'nın yakın takibinde bulunan Ivan Marcone, corona virüsünü bir türlü atlatamıyor. 30 yaşındaki futbolcunun ikinci testi de pozitif çıktı. Bu sebeple karantina süresi 14 gün daha uzadı. Fırtına, Boca Juniors ile henüz anlaşamazken, oyuncunun hala corona virüsünden kurtulamaması da transferi zora sokuyor.

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