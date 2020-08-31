"Daha yolu var"

Trabzonspor’un Samsunspor ile oynadığı maçtan sonra artı ve eksi yönleri ön plana çıktı. Teknik direktör Eddie Newton “Daha iyi olacağız” dedi.

İki Karadeniz ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Trabzonspor, Samsunspor'a 2-1 kaybetmişti. Geçen yıl olduğu gibi öne geçtiği maçta rakibine yenilen bordo-mavililerin güçlü ve zayıf yönleri ilk defa net şekilde görüldü. Skordan bağımsız olarak herkesin gözü transferlerdeydi. Flavio ve Trondsen tam not aldı. Edgar Le'nin yanında iyi bir partnerle faydalı olabileceği gözlendi. Uğurcan Çakır'ın transfer söylentilerinden etkilenmeden formunu koruması sevindirdi. Takım savunmasındaki yerleşim sorunları, Nwakaeme'nin 10 numara pozisyonunda verimli olamaması, takımın genel fizik durumu yeterli görülmedi.

NEWTON SAKİN

Trabzonspor'un genel durumu geçer not almazken, teknik direktör Eddie Newton ise sakin. İngiliz çalıştırıcı "Erken form tutmak doğru değil. Camia bize inansın Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

olacağız" ifadelerini kullandı.

ARTILAR

- Flavio ve Trondsen transferleri nokta atışı. - Stoper Edgar Ie attığı golle dikkat çekti. - Uğurcan bıraktığı yerden devam ediyor. - Kerem Baykuş tekniğiyle göze çarptı. - 36 yaşındaki Pereira hırslı ve çalışkan.

EKSİLER

- Öne geçtiği bir karşılaşmayı daha kaybetti. - Saha yerleşiminde sıkıntılar yaşanıyor. - Nwakaeme 10 numarada hiç olmadı. - Sol bek Marlon'un uyum sorunu gözlendi. - Takım fizik olarak hazır durumda değil.

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