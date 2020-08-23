23 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hosseini için sıkı pazarlık

Hosseini için sıkı pazarlık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Sampdoria, 'un stoperi için ısrarını sürdürüyor.

Sampdoria, 'un stoperi için ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililer ile sıkı pazarlıkta. Fırtına 5 milyon euro istiyor. Sampdoria ise bu rakamın düşmesini talep ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu şimdilik bu rakamdan indirim yapmayı düşünmüyor.

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