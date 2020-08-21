21 Ağustos 2020, Cuma
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HABERLER KAFAMI KARIŞTIRMIYOR
Transfer teklifleri aldığını söyleyen Uğurcan Çakır, "Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz değerlendirir ve bir karar alınır. Trabzon'da çok mutluyum" dedi.
NEWTON'IN KARİYERİ BELLİ
Yeni Teknik Direktör Eddie Newton'ın başarılı olacağına inanan Uğurcan Çakır, "Hocamız takımı geçen yıldan tanıyordu. Salgın döneminde daha çok kaynaştık. Newton'un kariyeri belli. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Tüm kupalara talibiz
Uğurcan Çakır: Geçen yıl kupayı kazandık ve ligde ikinci olduk. Daha iyisini başarabiliriz. Bu sezon biraz daha tecrübelendik.
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır bu sezon bütün kupaları almak istediklerini söyledi. 24 yaşındaki kaleci, "Geçen yıl ikinci olduk ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu sezonki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Yeni teknik direktörümüz, aramıza katılan ve katılacak arkadaşlarımız olacak. Hep birlikte geçen yıldan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu yapabileceğimizi tüm Türkiye gördü. Biraz tecrübesizdik. Ligin sonunu iyi oynayamadık. Bu sezon biraz daha tecrübelendik. Tüm kupalara talibiz" yorumunda bulundu.
HABERLER KAFAMI KARIŞTIRMIYOR
Transfer teklifleri aldığını söyleyen Uğurcan Çakır, "Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz değerlendirir ve bir karar alınır. Trabzon'da çok mutluyum" dedi.
NEWTON'IN KARİYERİ BELLİ
Yeni Teknik Direktör Eddie Newton'ın başarılı olacağına inanan Uğurcan Çakır, "Hocamız takımı geçen yıldan tanıyordu. Salgın döneminde daha çok kaynaştık. Newton'un kariyeri belli. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
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