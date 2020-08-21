21 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Newton’un sistemi: 4-3-3

Newton’un sistemi: 4-3-3
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımı 4-3-3 sisteminde oynatmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımı 4-3-3 sisteminde oynatmaya hazırlanıyor. İngiliz hoca, antrenmanlarda oyun felsefesini aktarmaya çalışırken, bu sistemi takıma ezberletmeyi hedefliyor. Yeni sezonda makine düzeninde bir takım oluşturmayı planlayan Newton'ın genç futbolcularla özel olarak ilgilendiği de gelen haberler arasında.
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