Newton’un sistemi: 4-3-3

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımı 4-3-3 sisteminde oynatmaya hazırlanıyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımı 4-3-3 sisteminde oynatmaya hazırlanıyor. İngiliz hoca, antrenmanlarda oyun felsefesini aktarmaya çalışırken, bu sistemi takıma ezberletmeyi hedefliyor. Yeni sezonda makine düzeninde bir takım oluşturmayı planlayan Newton'ın genç futbolcularla özel olarak ilgilendiği de gelen haberler arasında.